CISF Parliament: 140 कर्मियों की टुकड़ी तैनात, संसद भवन में आगंतुकों और सामान की जांच सीआईएसएफ के पास, सुरक्षा को लेकर सरकार सख्त

Highlights सीआईएसएफ कर्मियों की तैनाती को मंजूरी दी गयी थी। 13 दिसंबर को संसद में कुछ लोगों ने घुसकर वहां रंगीन धुआं फैला दिया था। आगंतुकों और उनके सामान की तलाशी लेंगे तथा भवन की सुरक्षा का जिम्मा भी संभालेंगे।

CISF Parliament: बजट सत्र के दौरान आगंतुकों और उनके सामान की जांच के लिए नई व्यवस्था के तहत संसद परिसर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 140 की कर्मियों की टुकड़ी तैनात की गई है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले महीने संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की थी।

जिसके बाद सीआईएसएफ कर्मियों की तैनाती को मंजूरी दी गयी थी। 13 दिसंबर को संसद में कुछ लोगों ने घुसकर वहां रंगीन धुआं फैला दिया था। सीआईएसएफ के 140 कर्मियों ने सोमवार को संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया। सूत्रों के मुताबिक, वे आगंतुकों और उनके सामान की तलाशी लेंगे तथा भवन की सुरक्षा का जिम्मा भी संभालेंगे।

CISF deployed at Parliament for frisking of visitors and baggage: Officials