Army Chief Gen Dwivedi: सेना में बढ़ेगी महिलाओं की संख्या! सेना प्रमुख ने दिया संकेत, कही ये बात

Army Chief Gen Dwivedi: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को कहा कि सेना में महिला अधिकारी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और सशस्त्र बल में उनकी संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने एक वरिष्ठ कमांडर की चिंताओं को तवज्जो नहीं देते हुए यह बात कही, जिन्होंने महिला अधिकारियों की कमान वाली इकाइयों के समक्ष पेश आने वाली ‘‘समस्याओं’’ को उठाया था।

एक अभूतपूर्व कदम के तहत, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी ने पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राम चंद्र तिवारी को पांच पन्नों का एक पत्र लिखा था, जिसमें पूर्वी क्षेत्र में महिला अधिकारियों की कमान वाली सेना इकाइयों को प्रभावित करने वाली कई समस्याओं को सूचीबद्ध किया गया था।

जनरल द्विवेदी ने सेना दिवस से पहले संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि महिला अधिकारी उल्लेखनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। सेना प्रमुख ने कहा, ‘‘जो पत्र लीक हुआ है, उसे लीक नहीं होना चाहिए था। इस बारे में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है।

यह एक धारणा है, यह उनकी धारणा है। उन्हें उस धारणा को व्यक्त करने और टिप्पणी करने का पूरा अधिकार है।’’ जनरल द्विवेदी ने कहा कि सेना को मजबूत महिला अधिकारी चाहिए, जो ‘‘काली माता का रूप’’ हो। साथ ही, उन्होंने लैंगिक रूप से तटस्थ दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

