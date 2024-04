Chhindwara LS polls 2024: तीन दिन में कमलनाथ को 2 झटके, विधायक शाह के बाद मेयर अहाके बीजेपी में शामिल, क्या होगा नकुलनाथ का!

Highlights लोकसभा चुनाव में मुझे वोट देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। छिंदवाड़ा में 19 अप्रैल को मतदान होगा। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट में से यह एकमात्र सीट थी।

Chhindwara LS polls 2024: लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को जोर का झटका लगा है। तीन दिन में दो बड़े नेता ने साथ छोड़ दिया। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट से पार्टी विधायक और पूर्व सीएम कमल नाथ के करीबी सहयोगी कमलेश शाह शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। आज कमलनाथ के सबसे भरोसेमंद छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम अहाके ने कांग्रेस छोड़ भाजपा के ली सदस्यता। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिलाई सदस्यता।

कमलनाथ को छिंदवाड़ा में दूसरा सबसे बड़ा झटका है। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जिसने नाथ के बेटे नकुल को 2019 के लोकसभा चुनावों में महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई, जिससे राज्य में 29 में से 28 सीटों पर जीत हासिल करने वाली भगवा लहर के बावजूद कांग्रेस को नाथ का गढ़ बरकरार रखने में मदद मिली।

अहाके राज्य की राजधानी भोपाल में राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख वी.डी. शर्मा की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह पिछले सप्ताह भाजपा में शामिल हो गए थे। शाह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी सहयोगी थे। कमलनाथ का गृह जिला है जहां 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है।

मध्य प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के एकमात्र विजेता नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस सीट का उनके पिता कमलनाथ ने संसद में नौ बार प्रतिनिधित्व किया है। भाजपा ने इस सीट से विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा है। कमलनाथ वर्तमान में छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से विधायक हैं। उनकी पत्नी अलका नाथ 1996 में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से चुनी गईं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और उनके सांसद पुत्र नकुलनाथ अपने करीबी विधायक कमलेश प्रताप शाह के सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने के एक दिन बाद शनिवार को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में अमरवाड़ा पहुंचे। कमलनाथ ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वह आखिरी सांस तक छिंदवाड़ा की सेवा करेंगे।

कांग्रेस नेता ने हाथ जोड़कर, लोगों से अपना समर्थन देने की अपील की। वहीं, नकुलनाथ ने शाह पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘आपने जो विधायक चुना वह बिकाऊ और गद्दार निकला। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उन्हें माफ न करें। बड़ी संख्या में मुझे वोट दें। पिछले लोकसभा चुनाव में मुझे वोट देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।’’

छिंदवाड़ा में 19 अप्रैल को मतदान होगा। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट में से यह एकमात्र सीट थी जिस पर कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में जीत हासिल की थी। शेष सीट पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। अमरवाड़ा से लगातार तीन बार विधायक रहे शाह ने शुक्रवार को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री मोहन यादव और अन्य की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए।

