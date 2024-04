Chhattisgarh PM Modi Rally: ...'मैं काम करने के लिए पैदा हुआ हूं', बस्तर से पीएम मोदी ने कहा

Highlights बस्तर से बोले मोदी, मैं काम करने के लिए पैदा हुआ हूं हर वर्ग की चिंता मुझे है और गरीब लोगों के लिए काम करता रहूंगा मेरा लक्ष्य देश को विकसित बनाना है

Chhattisgarh PM Modi Rally: पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान अपनी सरकार के 10 साल के कार्यकाल के बारे में विस्तार से जनता को बताया। पीएम ने बताया कि कैसे जब देश में साल 2020 में कोरोना ने दस्तक दी तो देश के लोगों को ख्याल रखा। पीएम ने बताया कि कांग्रेस के अमीरों की सरकार के समय देश में बीमारी का टीका आने में दशकों लग जाते थे। लेकिन मैंने इस संकट के समय में कहा कि मैं अपने देश के हर गरीब के साथ खड़ा हूं।

#WATCH | Chhattisgarh: Addressing a public rally in Bastar, PM Narendra Modi says, "...I am working 24X7 for 2047. 'Jinko kisi ne nahi poochha unko Modi ne pooja hai. Modi aaram karne ke liye nahi, kaam karne ke liye paida hua hain'. My aim is to make the country developed..."… pic.twitter.com/hxXOhQeO37