छत्तीसगढ़: अगर सत्ता में लौटी कांग्रेस तो कौन बनेगा सीएम? टीएस सिंह देव ने कही बड़ी बात

रायपुर: छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। लेकिन नतीजों से पहले एग्जिट पोल ने कांग्रेस को उत्साहित करने का काम किया है। कई सर्वे बताते हैं कि इस राज्य में दोबारा कांग्रेस के आने का अनुमान है। अब सवाल यह है कि अगर कांग्रेस सत्ता में दोबारा लौटती है तो सीएम कौन होगा? क्या भूपेश बघेल फिर से राज्य की कमान संभालेंगे अथवा टीएस सिंह देव को हाईकमान सत्ता की चाबी सौंपेगी? फिलहाल तो यह सवाल सभी के जेहन में बना हुआ है।

इस बीच राज्य के उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता टीएस सिंह देव ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री पद पर फैसला कांग्रेस आलाकमान करेगा, जो सभी को स्वीकार्य होगा। 2.5 साल के मुख्यमंत्री फॉर्मूले पर अनुभव साझा करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा, 'पिछले पांच साल में ढाई-ढाई साल को लेकर हमारा अनुभव अच्छा नहीं रहा, हमने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आलाकमान जो निर्णय करेगा वही अंतिम होगा। हम अटकलें नहीं चाहते, क्योंकि इससे रिश्तों में भी तनाव पैदा होता है।' इसलिए हमने इसे आलाकमान पर छोड़ने का फैसला किया है...''

