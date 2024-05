Chhattisgarh: बीजापुर में हुई नक्सल-पुलिस की जबरदस्त मुठभेड़, आठ नक्सली ढेर

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 24, 2024 10:51 AM

छत्तीसगढ़ में नारायणपुर और बीजापुर जिलों की सीमा पर बीते गुरुवार दोपहर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कम से कम आठ माओवादी मारे गए हैं।

फाइल फोटो