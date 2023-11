Chhattisgarh Elections 2023: विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भाजपा नेता की हत्या

Highlights छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में कथित तौर पर नक्सलियों ने भाजपा नेता की हत्या की वह 7 और 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार कर रहे थे पुलिस ने कहा, भाजपा नेता की हत्या में शामिल लोगों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं

Chhattisgarh Elections 2023: एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में शनिवार को कथित तौर पर नक्सलियों ने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि भाजपा की नारायणपुर जिला इकाई के उपाध्यक्ष और क्षेत्र के विधानसभा संयोजक रतन दुबे की कौशलनगर गांव के बाजार में एक तेज धार वाले हथियार से हत्या कर दी गई, जब वह 7 और 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार कर रहे थे।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई है और इसमें शामिल लोगों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। घटना पर शोक व्यक्त करते हुए बीजेपी नेता ओम माथुर ने एक्स पर एक संदेश में कहा, "छत्तीसगढ़ बीजेपी के नारायणपुर विधानसभा संयोजक और नारायणपुर जिला उपाध्यक्ष रतन दुबे जी की अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा की गई नृशंस हत्या से मुझे गहरा दुख हुआ है। पूरी पार्टी इस कायरतापूर्ण निंदा करती है।"

यह घटना विपक्षी भाजपा द्वारा चुनावों से पहले अपने कार्यकर्ताओं की "लक्षित हत्याओं" के आरोपों के बीच हुई है। 20 अक्टूबर को मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के सरखेड़ा गांव में संदिग्ध माओवादियों ने भाजपा कार्यकर्ता बिरजू ताराम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नारायणपुर उन 20 विधानसभा सीटों में से एक है, जिन पर 7 नवंबर को मतदान होगा। 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होगा, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी।

वहीं बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के उग्रवाद प्रभावित नारायणपुर जिले में आज एक भाजपा नेता (रतन दुबे) की हत्या कर दी गई। नक्सली संलिप्तता के बारे में पूछे जाने पर आईजी ने कहा कि एक टीम को घटनास्थल पर भेजा गया है और जांच के बाद इस संबंध में कुछ भी स्पष्ट होगा।

#WATCH | The mortal remains of BJP leader Ratan Dubey who was murdered today in the insurgency-hit Narayanpur district of Chhattisgarh was brought to the District Hospital in Chhattisgarh's Narayanpur. https://t.co/ibZF2HBsIXpic.twitter.com/DBiVQmMggP