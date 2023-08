Chandrayaan-3 Moon Landing: हो गया कंफर्म, इस दिन बेंगलुरु जाएंगे पीएम मोदी, इसरो के वैज्ञानिकों और अधिकारियों को देंगे बधाई, जानें शेयडूल

Highlights एचएएल हवाई अड्डा पर 6000 से अधिक लोग एकत्र होंगे। बेंगलुरु पहुंच कर पूरी टीम का स्वागत करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।

Chandrayaan-3 Moon Landing: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चंद्रयान-3 मिशन के तहत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता पूर्वक लैंडर (विक्रम) को उतारने और वहां रोवर (प्रज्ञान) को तैनात करने का इतिहास रचने वाले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों और अधिकारियों को बधाई देने के लिए 26 अगस्त को बेंगलुरु पहुंचेंगे।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आर अशोक ने बृहस्पतिवार को कहा कि कर्नाटक भाजपा विशाल रोड शो आयोजित करके प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी 26 अगस्त को आ रहे हैं। हम बड़ी संख्या में उपस्थित होकर उनका स्वागत करेंगे और एचएएल हवाई अड्डा पर 6000 से अधिक लोग एकत्र होंगे।

वह बेंगलुरु के लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं। हमारे (भाजपा) राष्ट्रीय नेता संतोष जी (महासचिव बी एल संतोष) ने मुझे पिन्या में एक विशाल रोड शो आयोजित करने के लिए कहा है।’’ अशोक ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा,‘‘प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु के लोगों को अवसर दिया है कि वे अपनी खुशियों को उनके साथ साझा करें।’’

