Chandigarh mayor polls: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पड़े मतों की दोबारा गिनती, रिटर्निंग अफसर से मांगा जवाब, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जानें दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने क्या कहा

Highlights "विरूपित" मतपत्रों पर विचार करने के बाद परिणाम घोषित करने का निर्देश देगा। निर्वाचन अधिकारी ने उन आठ "विरूपित" मतपत्रों को अवैध करार दिया था। 12 मतों के मुकाबले 16 मत मिले। आठ मत अवैध घोषित कर दिए गए।

Chandigarh mayor polls: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह चंडीगढ़ के महापौर पद के लिए हुए विवादास्पद चुनाव में पड़े मतों की दोबारा गिनती करने और आठ "विरूपित" मतपत्रों पर विचार करने के बाद परिणाम घोषित करने का निर्देश देगा। निर्वाचन अधिकारी ने उन आठ "विरूपित" मतपत्रों को अवैध करार दिया था। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने चुनाव में पराजित उम्मीदवार कुलदीप कुमार (आम आदमी पार्टी) की याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। कुमार ने निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह पर चुनाव में कदाचार का आरोप लगाया है। सर्वोच्च अदालत मतपत्रों की जांच कर रही है और वीडियो रिकॉर्डिंग को देख रही है जिसे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा नियुक्त एक न्यायिक अधिकारी ने पेश किया है। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने शुरुआत में कहा, "हम उन मतपत्रों को देखना चाहेंगे जिन्हें अमान्य घोषित किया गया था।’’ आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ महापौर चुनाव मामले में फैसले के लिए उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद देते हुए कहा कि उसने 'मुश्किल समय' में लोकतंत्र को बचा लिया।

Chandigarh mayoral polls: Supreme Court says that it will direct that the votes at the poll shall be recounted and these eight shall be treated as valid. Thereafter, results be declared based on that, Court observes.