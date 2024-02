Chandigarh mayor polls: आप पार्षद कुलदीप कुमार होंगे चंडीगढ़ मेयर, उच्चतम न्यायालय ने महापौर घोषित किया, भाजपा को बड़ा झटका

Highlights निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया। चंडीगढ़ का महापौर घोषित किया है।

Chandigarh mayor polls: उच्चतम न्यायालय में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बड़ा झटका लगा। लोकसभा चुनाव से पहले आप की बड़ी जीत हुई है। न्यायालय ने आप पार्षद कुलदीप कुमार को विजेता और चंडीगढ़ का महापौर घोषित किया है। उच्चतम न्यायालय ने कदाचार के लिए निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया। चंडीगढ़ महापौर चुनाव में स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी ने जानबूझकर आठ मतपत्रों को विरूपित करने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 30 जनवरी को चंडीगढ़ महापौर चुनाव में कांग्रेस-आप गठबंधन के खिलाफ जीत हासिल की थी। महापौर पद के लिए भाजपा के मनोज सोनकर ने आप के कुलदीप कुमार को हराया। सोनकर को प्रतिद्वंद्वी के 12 मतों के मुकाबले 16 मत मिले थे।

