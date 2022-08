Kuldeep Bishnoi: कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने दिया इस्तीफा, कल होंगे भाजपा में शामिल

Highlights भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुझे इस्तीफा देने की चुनौती दी थी और मैंने उनकी चुनौती स्वीकार की। कल बीजेपी ज्वाइन करूंगा। आप से निवेदन है कि आप दिल्ली के बीजेपी हेड ऑफिस पहुंचे। चार बार के विधायक और दो बार के सांसद पहले से ही पार्टी से नाराज चल रहे थे।

चंडीगढ़ः कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा के आदमपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता को सौंप दिया है। वह गुरुवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होंगे।

विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने चंडीगढ़ में कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुझे इस्तीफा देने की चुनौती दी थी और मैंने उनकी चुनौती स्वीकार की। मैं उन्हें आदमपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने और जीतने की चुनौती देता हूं। कल बीजेपी ज्वाइन करूंगा। आप से निवेदन है कि आप दिल्ली के बीजेपी हेड ऑफिस पहुंचे।

Chandigarh | BS Hooda had challenged me to resign, and I accepted his challenge. Now, I challenge him to contest elections and win from Adampur constituency: Kuldeep Bishnoi after resigning as MLA pic.twitter.com/BkEckvj85q