Chandiagarh Lok Sabha Elections 2024: किरण खेर ऑउट, संजय टंडन इन, भाजपा ने दिया मौका, क्या लगा पाएंगे चौका?

Highlights Lok Sabha Elections 2024: भाजपा ने इस नए चेहरे को दिया मौका Lok Sabha Elections 2024: किरण खेर को कर दिया बेटिकट Lok Sabha Elections 2024: गौरतलब है कि इस बार संजय टंडन जीत पाएंगे चुनाव

Chandigarh Lok Sabha Elections 2024: भाजपा केंद्रीय नेतृत्व की ओर से आज 10 उम्मीदवारों की 10वीं सूची जारी की गई है। सूची में सबसे खास बात ये रही कि चंडीगढ़ से मौजूदा सांसद किरण खेर का टिकट काट दिया गया और उनकी जगह पार्टी ने भाजपा हिमाचल प्रदेश के सह-प्रभारी और भाजपा चंडीगढ़ के पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन को मौका दिया है। संजय टंडन इससे पहले चंडीगढ़ क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

कौन है संजय टंडन?

संजय टंडन का भाजपा से पुराना नाता रहा है, क्योंकि उनके पिता बलरामजी दास भी भाजपा के नेता रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव जीता और 6 बार विधायकी का चुनाव भी जीत चुके हैं। संजय की पढ़ाई चंडीगढ़ से हुई और वो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं।

टंडन का राजनीतिक सफर साल 1991 से शुरू होता है, और उन्हें अमृतसर लोकसभा चुनाव में प्रभारी भी बनाया गया। 1993 में उन्होंने जालंधर में चुनाव सह-प्रभारी की भूमिका अदा की। फिर साल 1995 में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी रह चुके हैं। 2007 में जाकर उन्हें चंडीगढ़ भाजपा का महामंत्री बनाया गया। 2010 और 2013 में वो भाजपा चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए।

भाजपा ने जिन 10 उम्मीदवारों की घोषणा की उसमें यूपी की मैनपुरी से जयदेव सिंह ठाकुर, फूलपुर से प्रवीण पटेल, इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी, गाजीपुर से पारसनाथ राय, मछलीशहर से बीपी सरोज को उम्मीदवार बनाया है।

#WATCH | BJP national president JP Nadda releases party's manifesto for Arunachal Pradesh Assembly Election 2024.



Arunachal Pradesh CM Pema Khandu also present at the event. pic.twitter.com/PMuyryyGqC