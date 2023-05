'समलैंगिक जोड़ों की चिंताओं को दूर करने के लिए समिति बनाने को हम तैयार', केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

Highlights केंद्र ने कहा- समलैंगिक जोड़ों की चिंताओं को दूर करने के लिए समिति बनाने को हम तैयार। समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सातवें दिन हुई सुनवाई

नई दिल्ली: समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को अदालत से कहा कि वह ऐसे लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए समिति बनाने को तैयार है। केंद्र ने कोर्ट से कहा कि प्रशासनिक उपाय तलाशने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने पर वह सहमत है।

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता प्रशासनिक उपाय तलाशने के मुद्दे पर अपने सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार समलैंगिक जोड़ों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रशासनिक कदम तलाशने के सुझाव को लेकर सकारात्मक है।

Centre agrees to set up a committee headed by Union Cabinet Secretary to look into issues faced by the LGBTQIA+ community. pic.twitter.com/A0HiqE3blF