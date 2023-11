मनरेगा योजना पर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप, कहा- केंद्र कर रही है दुष्प्रचार

Highlights बंगाल सीएम ने कहा, मनरेगा का बकाया चुकाने में देरी करने के लिए जानबूझकर गलत सूचना अभियान चलाया जा रहा है ममता बनर्जी का यह आरोप उनका यह आरोप केंद्र द्वारा बकाया राशि चुकाने की समयसीमा एक पखवाड़े के लिए बढ़ाकर 16 नवंबर तक करने के एक दिन बाद आया है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इसके लिए टीएमसी के आंदोलन के बावजूद कोई धनराशि जारी नहीं की

कोलकोता:पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि राज्य को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का बकाया चुकाने में देरी करने के लिए जानबूझकर गलत सूचना अभियान चलाया जा रहा है। उनका यह आरोप केंद्र द्वारा बकाया राशि चुकाने की समयसीमा एक पखवाड़े के लिए बढ़ाकर 16 नवंबर तक करने के एक दिन बाद आया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इसके लिए तृणमूल कांग्रेस के आंदोलन के बावजूद कोई धनराशि जारी नहीं की और आरोप लगाया कि लोगों को भ्रमित करने के लिए गलत सूचना फैलाई जा रही है।

बनर्जी ने एक्स पर लिखा, "मैंने मनरेगा में केंद्रीय धनराशि जारी करने के संबंध में एक जानबूझकर दुष्प्रचार अभियान का पता लगाया है। हमारे जोरदार आंदोलनों और विस्तृत तथ्यात्मक रिकॉर्ड और खातों को प्रस्तुत करने के बावजूद, केंद्र अपने पैर खींच रहा है और उसने कोई भी रोकी गई धनराशि जारी नहीं की है।"

उन्होंने गलत सूचना फैलाने को केंद्र सरकार के लिए "शर्मनाक" बताया। केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि निर्देशों का पालन न करने के कारण ग्रामीण नौकरी योजना के लिए धन बंगाल को जारी नहीं किया गया था। एक बयान में, मंत्रालय ने कहा था कि केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार पश्चिम बंगाल के लिए फंड "9 मार्च, 2022 से रोक दिया गया है"।

