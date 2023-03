ट्रेनर विमान, जहाजों के लिए केंद्र ने एचएएल, एलएंडटी के साथ 9,900 करोड़ रुपये के अनुबंध पर किए हस्ताक्षर

Highlights यह अनुबंध रक्षा निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के केंद्र के मिशन में एक और मील का पत्थर साबित होगा एचएएल छह वर्षों में भारतीय वायुसेना को एचटीटी-40 विमानों की आपूर्ति करेगा स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित प्रशिक्षण जहाजों की डिलीवरी 2026 में शुरू होने की उम्मीद है

नई दिल्ली: केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) के साथ क्रमशः 70 हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर -40 (एचटीटी-40) बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट और तीन कैडेट प्रशिक्षण जहाजों के लिए दो अलग-अलग अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। जिनकी कुल लागत 9,900 करोड़ रुपये की है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में किए गया यह अनुबंध रक्षा निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के केंद्र के मिशन में एक और मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने 1 मार्च को दो सौदों को मंजूरी दे दी थी, जिसके अनुसार बुनियादी प्रशिक्षकों पर 6,838 करोड़ रुपये और कैडेट प्रशिक्षण जहाजों पर 3,100 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

नया प्रशिक्षक विमान जिसकी लंबे समय से आवश्यकता थी वायु सेना के पायलटों के प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए बहुत आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगा। बेसिक ट्रेनर उन हथियारों और प्रणालियों की लंबी सूची में शामिल हैं, जिन पर भारत ने पिछले 30 महीनों से आयात प्रतिबंध लगा रखा है। एचएएल छह वर्षों में भारतीय वायुसेना को एचटीटी-40 विमानों की आपूर्ति करेगा।

The Ministry of Defence signed a contract with HAL for procurement of 70 HTT40 Basic Trainer Aircraft in the presence of Raksha Mantri Shri Rajnath Singh. Defence Secretary Shri Giridhar Aramane along with other senior civil and military officials of MoD and HAL pic.twitter.com/hBHFIIOZbO