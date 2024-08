केंद्र ने 50 हजार करोड़ से अधिक के 8 हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर को दी मंजूरी, पीएम मोदी ने की परिवर्तनकारी प्रोत्साहन की सराहना

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी की सराहना करते हुए इसे भारत के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण वृद्धि बताया है।

शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल 936 किलोमीटर लंबी और 50,655 करोड़ रुपये की लागत वाली आठ प्रमुख राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इस पहल का उद्देश्य पूरे देश में लॉजिस्टिक्स दक्षता और कनेक्टिविटी में सुधार करना है।

एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक बयान में, पीएम मोदी ने भारत के बुनियादी ढांचे में परिवर्तनकारी बढ़ावा के रूप में इस मंजूरी की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परियोजनाओं का आर्थिक विकास पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा होंगे।

TRANSFORMATIVE boost to India’s infrastructure landscape!



The Cabinet's approval of 8️⃣ National High-Speed Road Corridor Projects at an expenditure of over Rs. 50,000 crore will have a MULTIPLIER EFFECT on our economic GROWTH and boost EMPLOYMENT opportunities.



