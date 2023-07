संसद के मानसून सत्र में मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार हुई सरकार, 20 जुलाई से होगी शुरुआत

Highlights संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है सरकार मानसून सत्र के दौरान मणिपुर में जारी जातीय हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार 11 अगस्त तक चलने वाले सत्र में कुल 17 दिन कामकाज होगा

नई दिल्ली: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। सत्र शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने बुधवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। अब सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि सरकार मानसून सत्र के दौरान मणिपुर में जारी जातीय हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार हो गई है।

#MonsoonSession | Central Government informed all parties during the all-party meeting that government is ready to discuss on Manipur issue: Sources