केंद्र ने CJI यूयू ललित को उत्तराधिकारी नामित करने के लिए लिखा पत्र, अगले महीने हो रहे रिटायर

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित की सेवानिवृत्ति से केवल एक महीने पहले केंद्र सरकार ने उन्हें उनका उत्तराधिकारी नामित करने के लिए के लिए पत्र लिखा है। समाचार एजेंसी एएनआई ने शुक्रवार को सरकारी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी साझा की। यह चल रही प्रक्रिया और निर्धारित नियमों का हिस्सा है। जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित को आज सुबह पत्र भेजा गया।

With only a month left before the retirement of Chief Justice of India UU Lalit, Central Government writes to him to name his successor. This is part of the ongoing procedure and laid down rules: Government Sources