हरियाणा से गिरफ्तार महिला के घर के बाहर छाते से मुंह छिपाता दिखा भगोड़ा अमृतपाल; बदला अपना हुलिया, पंजाब पुलिस ने CCTV फुटेज किया शेयर

Highlights अमृतपाल सिंह के खिलाफ एक लुकआउट नोटिस और गैर-जमानती वारंट भी जारी किया गया है। अमृतपाल पंजाब पुलिस द्वारा उसके कई सहयोगियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद से फरार है।

चंडीगढ़ः खालिस्तानी उग्रवादी व ‘वारिस दे पंजाब’ के प्रमुख अमृतपाल सिंह का पंजाब पुलिस ने एक सीसीटीव फुटेज सार्वजनिक किया है जिसमें वह हरियाणा में उसे पनाह देनेवाली महिला के घर से निकलता दिख रहा है। फुटेज में भगोड़ा अमृतपाल घर के बाहर छाते से अपना चेहरा छिपाता दिख रहा है। गौरतलब है कि पंजाब पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया है जिसने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अमृतपाल और उसके सहयोगी पापलप्रीत सिंह को पनाह दी थी। दोनों 19 मार्च को महिला के घर रुके थे जिसकी पहचान बलजीत कौर के रूप में हुई है।

महिला के घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में अमृतपाल अपना चेहरा एक छाते से छुपाते हुए चला जा रहा है। वह सफेद शर्ट और गहरे नीले रंग की जींस पहन रखी है। अमृतपाल ने छाते का इस्तेमाल सिर्फ अपना चेहरा छिपाने के लिए किया। क्योंकि उस वक्त न तो तेज धूप खिली थी और न ही बारिश हो रही है।

#CCTV visuals near the house in #Kurukshetra, #Haryana where #AmritpalSingh (under umbrella) and his aide Pappalpreet stayed on 19th March.



Haryana-based Woman harbourer identified as Baljeet Kaur has been arrested. pic.twitter.com/hnCNHiAghm