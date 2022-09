पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक के आवास पर सीबीआई ने मारा छापा, कोयला घोटाला मामले में हुई कार्रवाई

CBI: पश्चिम बंगाल के कानून और श्रम मंत्री मलय घटक के यहां सीबीआई ने छापा मारा है। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी कोयला घोटाला मामले को लेकर हुई है।

जानकारी के अनुसार, सीबीआई की एक टीम मंत्री के आसनसोल वाले घर पर छापा मारी है। यह छापेमारी अभी भी चल रही है।

आपको बता दें कि इस मामले में ईडी पहले से एक्शन में है और वह भी बीच-बीच में छापा मारती रहती है। कोयला घोटाले मामले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पहले से ही ईडी के निशाने पर है और उनसे कई बार इस मामले में पूछताछ भी हो चुकी है।

जानकारी के अनुसार, सीबीआई द्वारा मंत्री मलय घटक के यहां अभी भी चल रही है। पश्चिम बंगाल में यह छापेमारी पांच जगहों पर चल रही है। सीबीआई की यह छापेमारी कोलकाता में चार और आसनसोल में एक जगह पर चल रही है।

CBI is conducting searches at five locations in West Bengal - four in Kolkata and one in Asansol - at TMC leader Moloy Ghatak's premises in connection with the coal scam.



(File photo) pic.twitter.com/MCtTZiTisu