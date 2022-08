बिहार में राजद के दो नेताओं के घर पहुंची सीबीआई की टीम, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में छापेमारी

Highlights बिहार में राजद एमएलसी सुनील सिंह और राज्य सभा सांसद अशफाक करीम के यहां सीबीआई का छापा। रेलवे में नौकरी के बदले कथित तौर पर जमीन लेने के मामले में छापेमारी। बिहार में आज ही फ्लोर टेस्ट भी होना है, इससे ठीक पहले सीबीआई की ओर से ये कार्रवाई की गई है।

पटना: बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के दो नेताओं के यहां सीबीआई ने बुधवार सुबह छापेमारी की है। सामने आई जानकारी के अनुसार रेलवे में नौकरी के बदले कथित तौर पर जमीन लेने के मामले में ये छापेमारी की गई है। एक छापेमारी राजद एमएलसी सुनील सिंह के यहां की गई है। साथ ही राज्य सभा सांसद अशफाक करीम के यहां भी छापेमैारी की गई है।

नौकरी के बदले जमीन का पूरा कथित मामला उस समय का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। सूत्रों के अनुसार झारखंड में भी सीबीआई ने छापेमारी की है। झारखंड में यह कार्रवाई अवैध खनन और जबरन वसूली के मामले में की गई है।यह छापेमारी उस समय की जा रही है जब बिहार में आज फ्लोर टेस्ट भी होना है।

बताया जा रहा है कि झारखंड में छापे प्रेम प्रकाश से जुड़े ठिकानों पर किए गए हैं जिसके राजनेताओं के साथ मजबूत संबंध बताए जाते हैं। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से पूछताछ के बाद ये कार्रवाई की जा रही है।

हाल में नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ राजद, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया था। इसके बाद भाजपा बिहार में सत्ता से बाहर हो गई। नीतीश ने इसके बाद 8वीं बार बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी।

इस बीच राजद एमएलसी सुनील सिंह ने सीबीआई की छापेमारी को लेकर कहा कि यह सबकुछ जानबूझकर किया जा रहा है और इसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा, 'यह जानबूझकर किया जा रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है। वे यह सोचकर ऐसा कर रहे हैं कि डर से विधायक उनके पक्ष में आएंगे।'

