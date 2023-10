Cash for Questions: निशिकांत दुबे को लिखे पत्र को वापस लेने का दबाव, वकील ने महुआ मोइत्रा पर लगाया ये आरोप

Highlights निशिकांत दुबे को लिखे पत्र वापस लेने का दबाव- वकील अनंद देहद्राई यह बात उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिख कर साझा की है इसके लिए सीधे जिम्मेदार मोहुआ मोइत्रा को ठहराया है

नई दिल्ली: कैश फॉर क्वेश्चन में एक नया विवाद सामना आया है, जिसमें सांसद मोहुआ के कथित दोस्त और सुप्रीम कोर्ट में वकील अनंत देहाद्राई ने कहा कि मोहुआ की ओर से पत्र को वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पत्र में वकील ने मोहुआ मोइत्रा के खिलाफ रिश्वत के आरोपों के संबंध में निशिकांत दुबे को पत्र और सीबीआई में शिकायत के लिए बात लिखी थी।

देहद्राई ने शुक्रवार ने 'एक्स' पर कहा, "कल दोपहर उन्हें पालतू कुत्ते 'हेनरी' के बदले निशिकांत दुबे को लिखी सीबीआई शिकायत और पत्र वापस लेने का दबाव डाला गया। लेकिन, मैंने इससे साफ इनकार कर दिया। संदेश तो काफी सीधा था, लेकिन ये बात उसके बारे में आपको सबकुछ बताती है।"

An attempt was made yesterday afternoon, to coerce me into withdrawing my cbi complaint and letter to @nishikant_dubey in exchange for Henry.



I flatly refused - will give details to CBI.



Messenger is totally innocent - but tells you everything about her.