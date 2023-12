Cash-for Query Case: लोकसभा सांसद नहीं महुआ मोइत्रा!, कहा- कमेटी ने ठीक से जांच नहीं की, गांधी प्रतिमा के सामने धरना, देखें वीडियो

Highlights विपक्ष के नेता गांधी प्रतिमा के सामने धरना पर बैठ गए हैं। लोकसभा की कार्यवाही 11 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई। "एथिक्स कमेटी के पास निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है...यह आपके (बीजेपी) अंत की शुरुआत है।"

नई दिल्ली: 'कैश फॉर क्वेरी' मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित किया गया। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आज सदन में पेश की गई। लोकसभा की कार्यवाही 11 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई। विपक्ष के नेता गांधी प्रतिमा के सामने धरना पर बैठ गए हैं।

Opposition stages walk out after Lok Sabha adopts motion to expel Mahua Moitra as TMC MP

मोइत्रा को टीएमसी सांसद के रूप में निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित होने के बाद विपक्षी सांसद संसद परिसर से वॉकआउट कर गए। टीएमसी सांसद के रूप में अपने निष्कासन के बाद महुआ मोइत्रा ने कहा, "एथिक्स कमेटी के पास निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है...यह आपके (बीजेपी) अंत की शुरुआत है।"

Opposition MPs in Parliament premises after they stage walkout following Lok Sabha adopting motion to expel Mahua Moitra as TMC MP

महुआ मोइत्रा ने सदन की सदस्यता से निष्कासित किए जाने के बाद कहा कि लोकसभा की आचार समिति, इसकी रिपोर्ट ने सभी नियमों को तोड़ा, यह हमें झुकने के लिए मजबूर करने का एक हथियार है। मुझे उस आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, जो अस्तित्व में ही नहीं है।

VIDEO | TMC leader Mahua Moitra, along with Congress Parliamentary Party chairperson Sonia Gandhi and other opposition leaders, walks out of the Parliament.



Opposition members walked out of Lok Sabha as the House voted to expel Mahua Moitra for 'unethical conduct'.

इससे पहले सदन में लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई जिसमें मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी। विपक्ष विशेषकर तृणमूल कांग्रेस ने आसन से कई बार यह आग्रह किया कि मोइत्रा को सदन में उनका पक्ष रखने का मौका मिले, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहले की संसदीय परिपाटी का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया।

"The Ethics Committee has no power to expel....This is the beginning of your(BJP) end," says Mahua Moitra after her expulsion as TMC MP.

भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली आचार समिति ने गत नौ नवंबर को अपनी एक बैठक में मोइत्रा को ‘पैसे लेकर सदन में सवाल पूछने’ के आरोपों में लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश वाली रिपोर्ट को स्वीकार किया था। समिति के छह सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया था।

Mahua Moitra leaves from Parliament after her expulsion as TMC MP

इनमें कांग्रेस से निलंबित सांसद परणीत कौर भी शामिल थीं। समिति के चार विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति नोट दिए थे। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट को ‘फिक्स्ड मैच’ करार देते हुए कहा था कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की जिस शिकायत पर समिति ने विचार किया, उसके समर्थन में ‘सबूत का एक टुकड़ा’ भी नहीं था।

Mahua Moitra on her expulsion as a Member of the Lok Sabha says, "...If this Modi government thought that by shutting me up they could do away with the Adani issue, let me tell you this that this kangaroo court has only shown to all of India that the haste and the abuse…

