महाराष्ट्र: आधी रात में कार ने ट्रक को मारी जोरदार टक्कर, मौके पर ही 5 पुरूषों की हुई मौत, 4 की हालत नाजुक

मुंबई:महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में खोपोली के पास मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर एक कार ने पीछे से ट्रक को टक्कर मार दी जिससे पांच लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना ढेकू गांव के पास गुरुवार को करीब आधी रात हो हुई है।

मामले में खोपोली थाने के एक अधिकारी ने कहा, “कार पुणे से मुंबई जा रही थी जब उसने 12 बजे के आसपास ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। कार में नौ लोग सवार थे। चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया।”

Maharashtra | 5 died, 3 critically injured after a car hit another vehicle today morning on Mumbai Pune Expressway near Khopoli area. Four of them died on spot & one died on the way to the hospital. Injured persons were admitted to MGM Hospital in Kamothe, more details awaited. pic.twitter.com/J7YitElVtW