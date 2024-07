Anshuman Singh: वीडियो देखकर आंसू नहीं रुकेंगे... स्मृति ने कहा, उसने कहा था, 'बड़ा सा घर होगा बच्चे होंगे...और फिर खबर आई'

Highlights स्मृति सिंह ने कहा, मैं और अंशुमन कॉलेज के पहले दिन मिले थे दोनों में पहली नजर में प्यार हो गया था राष्ट्रपति भवन में स्मृति सिंह ने लिया स्वीकार किया कीर्ति चक्र

Anshuman Singh: कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थीं। उनके साथ कैप्टन सिंह की मां भी खड़ी थीं, दोनों के चेहरे दुख साफ झलक रहा था। वे दोनों राष्ट्रपति भवन में कीर्ति चक्र स्वीकार करने आए थे, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है।

यह पुरस्कार कैप्टन सिंह को सियाचिन में आग लगने की घटना के दौरान उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत दिया गया था। अपने पति को याद करते हुए स्मृति सिंह ने कहा कि वे मुझसे कहते थे, मैं अपनी छाती पर पीतल के साथ मरूंगा। मैं साधारण मौत नहीं मरूंगा।

Cpt #AnshumanSingh was awarded the #KirtiChakra (posthumously). It was an emotional moment for his wife, Veer Nari Smt. Smriti, who accepted the award from President Smt. Droupadi Murmu. Smt. Smriti shares the inspiring story of her husband's commitment and dedication to the… pic.twitter.com/HfqWsJAnsv