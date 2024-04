Sandeshkhali Case: संदेशखालि केस की जांच सीबीआई करेगी, ममता सरकार को झटका, कोलकाता उच्च न्यायालय ने दिया आदेश

Highlights सबसे सुरक्षित राज्य के रूप में पश्चिम बंगाल की छवि खराब हो जायेगी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की संदेशखालि मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख है। शाहजहां को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया है।

Sandeshkhali Case: ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोलकाता उच्च न्यायालय ने बंगाल के संदेशखालि में महिलाओं के खिलाफ कथित अपराध और भूमि पर कब्जे के मामलों की सीबीआई जांच के आदेश दिए है। कोलकाता उच्च न्यायालय संदेशखालि मामले की जांच की निगरानी करेगा। सीबीआई को मछली पालन के लिए कृषि भूमि को अवैध रूप से बदलने के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा था कि संदेशखालि में यदि यौन उत्पीड़न के एक प्रतिशत आरोप भी सही पाये गये तो यह ‘‘बेहद शर्मनाक’’ स्थिति होगी और महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य के रूप में पश्चिम बंगाल की छवि खराब हो जायेगी।

