Cabinet reshuffle in Odisha: पटनायक सरकार के 20 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, कल दोपहर 12 बजे नए मंत्री लेंगे शपथ, जानें कौन मंत्रिमंडल में होंगे शामिल

भुवनेश्वरः ओडिशा में कल कैबिनेट फेरबदल किया जाएगा। राज्य कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। कल दोपहर 12 बजे नए मंत्री शपथ लेंगे। सत्तारूढ़ बीजू जनता दल ने 29 मई 2022 को अपने पांचवें कार्यकाल के तीन साल पूरे कर लिए हैं।

राज्य के सभी मंत्रिपरिषद ने बहुप्रतीक्षित कैबिनेट फेरबदल से पहले अपना इस्तीफा सौंप दिया है। 2024 के आम चुनावों से पहले पार्टी को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। सूत्रों के मुताबिक, सभी 20 मंत्रियों ने ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सूत्रों ने बताया कि अटकलें तेज हैं कि प्रदीप अमात और लतिका प्रधान को मंत्री पद मिलने की संभावना है।

