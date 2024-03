Amit Shah on Arvind Kejriwal: 'उन्हें नागरिकता देने से चोरी और बलात्कार बढ़ेंगे', गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'रोहिंग्या का विरोध क्यों नहीं करते अरविंद केजरीवाल'

Highlights सीएए पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अरविंद केजरीवाल अपना आपा खो बैठे हैं अमित शाह ने कहा कि वे बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते या रोहिंग्या का विरोध क्यों नहीं करते वे वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं

Amit Shah on Arvind Kejriwal: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्ट्राचार उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। अमित शाह एएनआई न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दे रहे थे। अमित शाह से सवाल किया गया कि केंद्र सरकार के द्वारा सीएए लाया गया है। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शरणार्थियों को नागरिकता देने से चोरी और बलात्कार बढ़ेंगे।

#WATCH | On Delhi CM Arvind Kejriwal's statement that giving citizenship to refugees will increase thefts and rapes, Union Home Minister Amit Shah says, "The Delhi CM has lost his calm (aapa kho baithe hain) after his corruption was exposed...He is doing vote bank politics" "The… pic.twitter.com/7UI3S1xhjN

इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उन्हें पता नहीं है कि ये लोग भारत में आ चुके हैं और भारत में रह रहे हैं। अगर उन्हें इतनी ही चिंता है तो वे बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते या रोहिंग्या का विरोध क्यों नहीं करते। वे वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वे विभाजन की पृष्ठभूमि भूल गए हैं, उन्हें शरणार्थी परिवारों से मिलना चाहिए।

#WATCH | On CAA implementation, Delhi CM & AAP leader Arvind Kejriwal says, "There are approximately 2.5-3 crore people put together who are minorities in Pakistan, Afghanistan and Bangladesh. These are poor countries. Out of these 2.5-3 crore people, if even 1-1.5 crore people… pic.twitter.com/jvnMj5ZqS2