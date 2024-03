Arvind Kejriwal On CAA: '.. मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, मुझे छोड़ दीजिए', सीएए पर बोले अरविंद केजरीवाल

Highlights गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद अरविंद केजरीवाल का आया बयान केजरीवाल कहा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों को बसाना चाहते हो उनको कहां से नौकरियां देंगे अरविंद केजरीवाल के घर पर हिन्दू शरणार्थियों ने किया प्रदर्शन

Arvind Kejriwal On CAA: सीएए पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और गृह मंत्री अमित शाह आमने सामने आ गए हैं। सुबह अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। शाह का यह बयान इसलिए आया क्योंकि अरविंद ने बीते दिनों पहले कहा था कि अगर उन्हें नागरिकता दे दी तो दंगे और बलात्कार के मामले बढ़ जाएंगे। गुरुवार को अमित शाम के बयान में केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरविंद ने कहा कि कल मैंने प्रेस-कॉन्फ़्रेंस कर बताया था कि किस तरह सीएए देश के लिए ख़तरनाक है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने उस पर अपना बयान दिया।

#WATCH | In reply to Union Home Minister Amit Shah's reaction to his statement on CAA, Delhi CM Arvind Kejriwal says, "In his statement, the Home Minister did not answer any questions raised by me but he said Kejriwal is corrupt. I am not important. I ask him - when we are not… pic.twitter.com/PMAOwRhYGY