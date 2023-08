Bypolls 2023: बीजेपी ने केरल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की, 5 सितंबर को मतदान और 8 सितंबर को मतगणना, जानें सबकुछ

Highlights चौहान द्वारा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। सपा ने उपचुनाव में पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सुधाकर सिंह 2012 से 2017 तक घोसी विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे।

नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को केरल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। उपचुनाव 5 सितंबर को होने हैं और मतगणना 8 सितंबर को होगी। केरल के पुथुपल्ली निर्वाचन क्षेत्र के लिए भाजपा ने लिजिनलाल जी को नामांकित किया है।

उत्तर प्रदेश के घोसी से दारा सिंह चौहान पार्टी के उम्मीदवार के रूप में खड़े होंगे, जबकि उत्तराखंड के बागेश्वर (अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र) से पार्वती दास को टिकट दिया गया। भाजपा की ओर से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने आगामी उपचुनावों के लिए चौहान, दास और लिजिनलाल के नामों को मंजूरी दी है।

BJP releases the list of candidates for the upcoming Vidhan Sabha by-elections.



Linjinlal G to contest from Puthuppally in Kerala

Dara Singh Chauhan to contest from Ghosi in Uttar Pradesh

Parvati Das to contest from Bageshwar in Uttarakhand pic.twitter.com/sKO77p1HV1