By Elections 2024 Live Updates: उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम..., इन राज्यों में उपचुनाव के मतदान जारी, वायनाड में प्रियंका गांधी की साख दांव पर

By Elections 2024 Live Updates: भारत में आज कई राज्यों में उपचुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा आयोजित मतदान में वोटरों का पहुंचना जारी है। मतदान केंद्रों पर जनता की भारी भीड़ देखी जा रही है। झारखंड में जहां विधान सभा सीटों के लिए वोट किए जा रहे हैं। वहीं, बिहार, बंगाल, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में उपचुनाव की रौनक साफ देखी जा सकती है। केरल के वायनाड सीट पर उपचुनाव बेहद अहम है क्योंकि यहां प्रियंका गांधी अपनी किस्मत आजमां रही हैं।

केरल के वायनाड लोकसभा सीट, चेलक्करा विधानसभा सीट पर मतदान जारी

#WATCH | Kerala: People queue up at a polling station in Wayanad to vote for the Wayanad Lok Sabha by-polls pic.twitter.com/lBF0ykyJNn — ANI (@ANI) November 13, 2024

केरल में वायनाड लोकसभा सीट और चेलक्करा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बुधवार सुबह मतदान जारी है। मतदान सुबह सात बजे आरंभ हुआ। मतदान के पहले घंटे के दौरान वायनाड लोकसभा सीट और चेलक्करा विधानसभा सीट पर क्रमश: 6.92 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, लोग वायनाड में 1,354 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए सुबह से ही पहुंचने लगे हैं। इस क्षेत्र में 14 लाख से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं।

वायनाड लोकसभा क्षेत्र के तहत सात विधानसभा सीटें वायनाड जिले में मनंतावाडी (सुरक्षित), सुल्तान बथेरी (सुरक्षित) और कलपेट्टा, कोझिकोड जिले में तिरुवमबाडी और मलप्पुरम जिले में ईरानद, निलांबुर और वंडूर हैं। आम चुनावों में रायबरेली से जीत के बाद राहुल गांधी द्वारा सीट खाली करने के कारण वायनाड सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वायनाड निर्वाचन क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की उम्मीदवार हैं।

#WATCH | Madhya Pradesh: Voting for the by-election to be held today in the Budhni assembly of Sheopur district.



Preparations underway at polling station number 170 Government Higher Secondary School New Building Vijaypur. pic.twitter.com/SopzxUBWBH — ANI (@ANI) November 13, 2024

उनका मुकाबला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नीत वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के प्रत्याशी सत्यन मोकेरी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की प्रत्याशी नव्या हरिदास से है। राज्य के त्रिशूर जिले में चेलक्करा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में मतदान के लिए लोग सुबह-सुबह मतदान केंद्रों पर उमड़ने लगे। इस निर्वाचन क्षेत्र में 177 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चेलक्करा में एलडीएफ के के. राधाकृष्णन के लोकसभा में चुने जाने के बाद उपचुनाव कराना पड़ रहा है। इस सीट पर कुल छह उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

#WATCH | Chhattisgarh: Preparations underway at polling booth 51, in Raipur, ahead of by-poll elections in Raipur City South Assembly constituency. pic.twitter.com/rfshMFT9Fv — ANI (@ANI) November 13, 2024

कर्नाटक में तीन विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी

कर्नाटक में तीन विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बुधवार को मतदान जारी है। निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि मतदान सुबह सात बजे आरंभ हुआ और यह शाम छह बजे तक जारी रहेगा। शिग्गांव, सेंडुर और चन्नपटण में करीब 770 मतदान केंद्रों पर सात लाख से अधिक पात्र मतदाता हैं और इन सीटों पर कुल 45 उम्मीदवार हैं।

सेंडुर, शिग्गांव और चन्नपटण निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्रमश: कांग्रेस के ई. तुकाराम, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी के मई में लोकसभा में निर्वाचित होने के बाद इन सीटों पर उपचुनाव कराने की आवश्यकता पड़ी है। चन्नपटण से 31 उम्मीदवार जबकि सेंडुर से छह और शिग्गांव से छह उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

#WATCH | Odisha Governor Raghubar Das says, "I will go to cast my vote with my family. The elections in Jharkhand are happening in two phases. I appeal to all the people of Jharkhand to cast their votes in the first phase of elections..." pic.twitter.com/8NLEuUJ6Td — ANI (@ANI) November 13, 2024

माना जा रहा है कि उपचुनाव में सेंडुर और शिग्गांव में सत्तारूढ़ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है जबकि चन्नपटण में जनता दल (सेक्युलर) का कांग्रेस से सीधा मुकाबला है।

#WATCH | Assam: People queue up at a polling station in Nagaon to vote for the Samaguri Assembly by-polls. pic.twitter.com/XH1fLEZPPu — ANI (@ANI) November 13, 2024

बंगाल की छह विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी

पश्चिम बंगाल में छह विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए बुधवार को सुबह सात बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान प्रारंभ हुआ। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मतदान शाम पांच बजे तक जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल में सीताई, मदारीहाट, नैहाटी, हरोआ, मेदिनीपुर और तालडांगरा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं।

उपचुनाव के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की कुल 108 कंपनियां तैनात की गई हैं। इस वर्ष आम चुनावों में विधायकों के सांसद के रूप में चुने जाने के बाद उनके इस्तीफे से रिक्त हुई इन सीटों पर उपचुनाव आवश्यक हो गए थे। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दोनों ने सभी छह सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और यहां मतदान के बाद 23 नवंबर को मतगणना होगी।

गुजरात की वाव विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी

गुजरात के बनासकांठा जिले की वाव विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में बुधवार सुबह मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें देखी गईं। वाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच माना जा रहा है।

मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ और भाजपा उम्मीदवार स्वरूपजी ठाकोर सबसे पहले वोट डालने वाले लोगों में शामिल रहे। मतदाता शाम छह बजे तक वोट डाल सकेंगे।

भाजपा प्रत्याशी ठाकोर का मुकाबला पूर्व विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार गुलाबसिंह राजपूत से है। हालांकि भाजपा के बागी मावजी पटेल ने इस लड़ाई को और रोचक बना दिया है।

बिहार की चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी

बिहार में तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के तहत बुधवार को सुबह सात बजे कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हुआ। चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, बिहार की इन चार विधानसभा सीटों पर आज 1,277 मतदान केंद्रों में से 1,196 ग्रामीण इलाकों में हैं। इन सीटों पर 12 लाख से अधिक पात्र मतदाता हैं, जिनमें से लगभग 5.73 लाख मतदाता महिलाएं हैं और 19 थर्ड जेंडर हैं।

ये मतदाता 38 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। सभी चुनावी सीटें गंगा के दक्षिण में स्थित इलाकों के तहत आती है, जिसे ‘इंडिया’ गठबंधन के राज्य स्तरीय महागठबंधन का गढ़ माना जाता है।

#WATCH | Sehore: Kartikey Chouhan, son of Union Minister Shivraj Singh Chouhan shows his inked finger after casting his vote at a polling station in Sehore for Budhni by-elections.



Kartikey Chouhan says "I would like to request everyone to come out and cast their votes. There… pic.twitter.com/FUrPIsYGur — ANI (@ANI) November 13, 2024

महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल (राजद), वाम दल और कांग्रेस शामिल है। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ‘सेमीफाइनल’ के तौर पर माने जा रहे इन चार विधानसभा सीटों के उपचुनाव में बेलागंज से प्रदेश में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल जनता दल (यूनाइटेड) ने पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी को चुनावी मैदान में उतारा है।

#WATCH | Karnataka: People queue up at a polling station in Channapatna, Karnataka to vote for Channapatna Assembly by-elections



NDA has fielded JDS leader Nikhil Kumaraswamy from this seat; five-time MLA CP Yogeshwar is contesting against him on a Congress ticket pic.twitter.com/YO5DLC32Cp — ANI (@ANI) November 13, 2024

बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद ने इस सीट से अपने पूर्व विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव के पुत्र विश्वनाथ कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है । यादव, जहानाबाद से लोकसभा के लिए चुने जाने से पहले इस सीट को कई बार जीते थे। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर द्वारा हाल में गठित जन सुराज पार्टी ने इस सीट से स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद अमजद को और हैदराबाद के सांसद ओबैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने मोहम्मद जमीन अली हसन को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं, राजग में शामिल भाजपा तरारी और रामगढ़ सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

Web Title: By Elections 2024 Live Updates By-election voting continues in 11 states today from North to South East to West