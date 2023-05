उपचुनाव: यूपी में स्वार और छानबे विधानसभा सीटों पर आजम खान और अनुप्रिया पटेल की साख दांव पर! पंजाब जालंधर लोकसभा सीट पर भी आज हो रहा मतदान

By विनीत कुमार | Published: May 10, 2023 09:40 AM

उत्तर प्रदेश में आज स्वार छाबने विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। साथ ही पंजाब के जालंधर लोकसभा सीट और मेघालय की सोहियोंग विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के तहत मतदान हो रहा है। ओडिशा के झारसुगुडा विधानसभा सीट पर भी वोटिंग हो रही है।

यूपी, पंजाब, मेघालय और ओडिशा में उपचुनाव (फाइल फोटो)

