उपचुनाव: प. बंगाल की सागरदिघी विधानसभा सीट दोपहर 1 बजे तक 48.28% हुआ मतदान, जानें झारखंड-तमिलनाडु की सीट के आकड़ें

Highlights दोपहर एक बजे तक तमिलनाडु में इरोड पूर्व विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में 44.58% हुई वोटिंग जबकि झारखंड में दोपहर 1 बजे तक रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में 49.88% मतदान दर्ज किया गया है तमिलनाडु में इरोड पूर्व सीट पर उपचुनाव में 77 उम्मीदवार मैदान में हैं

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सागरदिघी विधानसभा सीट पर सोमवार को हो रहे उपचुनाव में दोपहर 1 बजे तक 48.28% मतदान दर्ज किया गया है। इसी के साथ चुनाव आयोग के आकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु में इरोड पूर्व विधानसभा उपचुनाव में 44.58% और झारखंड में रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में 49.88% मतदान दर्ज किया गया है।

बंगाल की सागरदिघी विधानसभा सीट में हो रहे उपचुनाव में सत्ता दल टीएमसी, विपक्षी भाजपा और कांग्रेस-वाम गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल और भाजपा ने क्रमशः देबाशीष बनर्जी और दिलीप साहा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि वाम दलों ने कांग्रेस उम्मीदवार बायरन बिस्वास को समर्थन दिया है। तृणमूल के तीन बार के विधायक एवं राज्य के मंत्री सुब्रत साहा के पिछले साल दिसंबर में निधन के बाद सागरदिघी विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है।

