80 Lok Sabha Seats Uttar Pradesh: '2 लड़कों की जोड़ी हम 2017 में देख चुके हैं जो फेल हो चुकी है' डिप्टी सीएम का करारा जवाब

80 Lok Sabha Seats Uttar Pradesh: यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला किया है। मोर्य ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जोड़ी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि साल 2017 में हम इन दोनों लड़कों की जोड़ी देख चुके हैं। जो तब भी फेल हुए थे और अब भी फेल होंगे।

#WATCH | Bulandshahr: UP deputy CM Keshav Prasad Maurya says, "Bhola Singh has filed the nominations from the BJP alliance and he will win the third term from Bulandshahr with an even bigger margin... BJP and its alliance will win all 80 Lok Sabha seats in UP and 400 plus in the…

उन्होंने कहा कि भोला सिंह ने बीजेपी गठबंधन से नामांकन दाखिल किया है और वह तीसरी बार भी बुलंदशहर से बड़े अंतर से जीतेंगे। बीजेपी और उसका गठबंधन सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगा। यूपी और पूरे देश में 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे। समाजवादी पार्टी को लोगों ने नकार दिया है। बेंगलुरु में बना इंडी गठबंधन को भी जनता ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के संबंध में कोई भेदभाव नहीं है।

Uttar Pradesh: BJP leader Bhola Singh files his nomination from the Bulandshahr Lok Sabha constituency. UP Deputy CM Keshav Prasad Maurya was also present.

चारों ओर कमल खिल रहा है। 2014 में हमने '272-प्लस' का नारा दिया, भाजपा ने अकेले 283 सीटें जीतीं। 2019 में हमने 'अबकी बार 300 पार' का नारा दिया और बीजेपी ने अकेले 303 सीटें जीतीं। अब आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन 4 जून को आप देखेंगे कि बीजेपी 370 से ज्यादा सीटें जीतेगी। और एनडीए 400 से अधिक सीटें जीतेगा।

VIDEO | Here's what Uttar Pradesh Deputy CM Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) told @PTI_News about his childhood and the story of him becoming a politician.



"I come from a very humble background; my parents were farmers. I started this journey from the Rashtriya Swayamsevak…

मोर्य ने अपने राजनीतिक करियर के बारे में बताया

केशव प्रसाद मोर्य ने कहा कि मैं बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आता हूं। मेरे माता-पिता किसान थे। मैंने यह यात्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साखा से शुरू की। फिर, मैं विहिप में शामिल हो गया और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लिया और बाद में तत्कालीन वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा मुझे सक्रिय राजनीति में भेज दिया गया।

#WATCH | Lok Sabha elections 2024 | Uttar Pradesh | Veteran actor Arun Govil files his nomination as the BJP candidate from Meerut.



Deputy CM Keshav Prasad Maurya is also present with him.

गौर करने वाली बात यह है कि मेरठ लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने जब अपना नामांकन भरा तब केशव प्रसाद मोर्य मौजूद थे।

