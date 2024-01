Budget 2024 Live: छह घोड़ों वाली ऐतिहासिक बग्गी पर सवार होकर नए संसद भवन पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, देखें वीडियो

Highlights उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया। छह घोड़ों वाली ऐतिहासिक बग्गी पर सवार होकर ही राष्ट्रपति भवन लौटीं। राष्ट्रगान की धुन बजाए जाने के बाद मुर्मू ने दोनों सदनों की बैठक को हिंदी में संबोधित किया।

Budget 2024 Live: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के लिए बग्गी में सवार होकर नए संसद भवन पहुंचीं और अपना करीब 120 मिनट का अभिभाषण पूरा करने के बाद वह छह घोड़ों वाली ऐतिहासिक बग्गी पर सवार होकर ही राष्ट्रपति भवन लौटीं। नए संसद भवन पहुंचने पर मुर्मू का स्वागत उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया। जब राष्ट्रपति ने संसद भवन में प्रवेश किया तब उनके आगे ‘राजदंड (सेंगोल)’ ले जाया गया और इसे उस स्थान के ठीक आगे एक मेज पर खड़ा किया गया जहां से राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। मुर्मू के पीछे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चल रहे थे।

Ahead of Budget, President Murmu leaves for Parliament to address sitting



Edited video is available on PTI Videos (https://t.co/L2D7HH309u) #PTINewsAlerts#PTIVideos@PTI_Newspic.twitter.com/Gl694o7uSR — PTI News Alerts (@PTI_NewsAlerts) January 31, 2024

VIDEO | President Droupadi Murmu arrives at Parliament ahead of the beginning of Budget Session. pic.twitter.com/bbtt2VnQXr — Press Trust of India (@PTI_News) January 31, 2024

राष्ट्रगान की धुन बजाए जाने के बाद मुर्मू ने दोनों सदनों की बैठक को हिंदी में संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल और नितिन गडकरी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी आगे की पंक्तियों में बैठे नजर आए। मुर्मू का अभिभाषण पूरा होने के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उनके भाषण के पहले और अंतिम पैरा को अंग्रेजी में पढ़ा।

Ahead of Budget, President Murmu arrives for Parliament to address sitting



Edited video is available on PTI Videos (https://t.co/L2D7HH309u) #PTINewsAlerts#PTIVideos@PTI_Newspic.twitter.com/JGl6YN1iFb — PTI News Alerts (@PTI_NewsAlerts) January 31, 2024

अभिभाषण जब पूरा हो गया तो राष्ट्रपति के संसद कक्ष से बाहर आने पर उनके घुड़सवार अंगरक्षकों ने उन्हें बिगुल बजाकर सलामी दी। इसके उपरांत राष्ट्रपति मुर्मू अपनी छह घोड़ों वाली ऐतिहासिक बग्गी से वापस राष्ट्रपति भवन चली गयीं। इस ऐतिहासिक बग्गी पर ‘अशोक चिह्न’ भी लगा हुआ था।

VIDEO | Centuries-old desire of Ram temple now a reality: President Droupadi Murmuhttps://t.co/qWST2HI3RN



(PTI Photo) pic.twitter.com/2X31f8AVQ3 — Press Trust of India (@PTI_News) January 31, 2024

Web Title: Budget 2024 Live President Murmu reached Parliament riding in a buggy see video She returned to Rashtrapati Bhavan riding on a historic carriage drawn by six horses