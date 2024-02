Budget 2024-25: दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, बजट साबित करता है कि यह 'जुमला' सरकार है

Highlights दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि यह बजट साबित करता है कि यह जुमला सरकार है मोदी ने 2014 में कहा था कि वह हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे 10 साल में एक करोड़ लोगों को भी नौकरी नहीं मिली

Budget 2024-25: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को मोदी सरकार के अंतरिम बजट को पेश किया। इस बजट में कोई नई घोषनाएं नहीं की गई। इस बजट को जहां पक्ष के लोगों ने सराहा है तो वहीं विपक्ष ने बजट को अस्वीकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने भी मोदी सरकार के इस बजट को जुमला बताया है।

#WATCH | On Interim Budget 2024-25, Delhi Minister Atishi says, "The budget proves that this is a 'jumla' government. PM Modi had said in 2014 that he would provide 2 crore jobs every year but not even one crore people got jobs. Today they have given a new 'jumla' that they will… pic.twitter.com/z9ZASacAMA