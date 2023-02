Budget 2023: मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा- आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया, इसमें गरीब लोगों और युवाओं के लिए कुछ नहीं

Highlights खड़गे ने कहा बजट में गरीब लोगों के लिए और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं है ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार का बजट जनता का, भाजपा पर लगातार गिरते विश्वास का सबूत है वहीं नड्डा ने बजट को देश की विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लू प्रिंट बताया

नई दिल्ली: सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी एक तरफ केंद्रीय बजट को मध्यम वर्ग को प्राथमिकता देने वाली बताकर मोदी सरकार की पीठ थपथपा रही है तो दूसरी ओर, कांग्रेस इसे चुनाव आधारित बजट बता रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा 3-4 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीब लोगों के लिए और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं है।

उन्होंने कहा कि बजट में युवाओं के लिए नौकरियों के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। सरकारी रिक्तियों को भरने के लिए भी कुछ नहीं किया गया है। इसस पहले खड़गे ने ट्वीट करते हुए लिखा, मोदी सरकार का बजट जनता का, भाजपा पर लगातार गिरते विश्वास का सबूत है! ये केवल चुनाव को ध्यान रखकर बनाया बजट है, देश को ध्यान में रखकर नहीं! इस बजट में भयंकर बेरोज़गारी का हल ढूंढ़ने की कोई भी कोशिश नहीं की है!





