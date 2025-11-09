Budgam By-Election: 11 नवंबर को बडगाम में उपचुनाव, नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी के बीच सीधा मुकाबला

Budgam By-Election: 11 नवंबर को बडगाम विधानसभा क्षेत्र में मतदान होने के साथ ही, गांवों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। यह मुकाबला नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के बीच सीधा मुकाबला बनता जा रहा है। दोनों ही पार्टियों ने प्रभावशाली शिया समुदाय से उम्मीदवार उतारे हैं।

शुक्रवार शाम को, अन्यथा शांत रहने वाला सोइबुग गांव उस समय जीवंत हो उठा जब युवा एक वाहन पर चढ़कर निर्दलीय उम्मीदवार समीर अहमद के समर्थन में नारे लगाने लगे। एक समर्थक चिल्लाया, "हम बाहरी लोगों को वोट क्यों दें? अपने स्थानीय उम्मीदवार को क्यों नहीं?", स्थानीय प्रतिनिधित्व की भावना को दोहराते हुए, जो इस अभियान का एक आवर्ती विषय बन गया है।

कुछ ही क्षणों बाद, उसी चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया और 2024 के चुनावी वादों को लेकर नेकां के नेतृत्व वाली सरकार का मजाक उड़ाया। उनके लयबद्ध नारे - "नौकरी, नौकरी - एक लाख नौकरी! यूनिट, यूनिट - 200 यूनिट! सिलेंडर, सिलेंडर - 12 सिलेंडर!" - रोजगार, बिजली और स्मार्ट मीटर को लेकर मतदाताओं की निराशा को उजागर कर रहे थे। उस दिन पहले, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उसी स्थान पर एक रैली को संबोधित किया था, जिसके बाद अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) के नेता अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे।

हालांकि, मुख्य मुकाबला नेकां के आगा महमूद और पीडीपी के आगा मुंतजिर मेहदी के बीच है, जो दोनों बडगाम के आगा वंश के प्रतिद्वंद्वी गुटों से आते हैं। पूर्व मंत्री महमूद अंजुमन-ए-शरी शियायान के एक गुट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि आगा सैयद हसन के बेटे मुंतजिर प्रतिद्वंद्वी गुट का नेतृत्व करते हैं। उनके अनुयायी - मुहम्मदी और मुस्तफई - ऐतिहासिक रूप से बडगाम के राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करते रहे हैं, जहां मुस्तफई की संख्या मुहम्मदी से अधिक है।

इस मुकाबले में श्रीनगर के सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी भी रोमांच बढ़ा रहे हैं, जो बडगाम में गहरी पैठ रखने वाले एक प्रमुख नेकां नेता हैं। रूहुल्लाह, जिन्होंने खुद को सक्रिय चुनाव प्रचार से दूर रखा है, आरक्षण को तर्कसंगत बनाने जैसे मुद्दों पर अपनी पार्टी के साथ मतभेद रखते हैं। उनकी चुप्पी ने अटकलों को हवा दे दी है कि उनके मुस्तफाई समर्थकों का एक हिस्सा पीडीपी की ओर झुक सकता है।

सोइबुग में एक राजनीतिक पर्यवेक्षक कहते थे कि रुहुल्लाह की अनुपस्थिति ने एक शून्य पैदा कर दिया है। अगर उनके समर्थक अपनी वफादारी बदलते हैं, तो यह अंतिम आंकड़ों को बदल सकता है।

शिया बहुल इलाकों के बाहर, जिबरान डार और मुंतजिर मोहिउद्दीन जैसे निर्दलीय उम्मीदवारों, एआईपी समर्थित नजीर अहमद खान और आगा मोहसिन (भाजपा), दीबा खान (आप) और मुख्तार डार (अपनी पार्टी) जैसे छोटे दलों के उम्मीदवारों के बीच वोटों के बंटने की उम्मीद है।

जमीनी स्तर पर बातचीत से पता चलता है कि नेशनल काफ्रेंस का एक मजबूत संगठनात्मक आधार तो है, लेकिन अधूरे वादों और आंतरिक कलह से जनता का मोहभंग इसकी संभावनाओं को नुकसान पहुचा सकता है। समीर अहमद का भाषण सुन रहे बुज़ुर्ग निवासियों के एक समूह का कहना था कि नेशनल कांफ्रेंस के कार्यकर्ता वफादार हैं, लेकिन लोग नौकरियों की कमी और बिजली की बढ़ती कीमतों से नाखुश हैं।

इसके विपरीत, पीडीपी, हालाकि संगठनात्मक रूप से कमजोर है, मुस्तफाई वोटों और पारंपरिक पार्टियों से निराश अस्थिर मतदाताओं से लाभ की उम्मीद कर रही है।

हालांकि, कई मतदाताओं के लिए स्थानीय प्रशासन के मुद्दे राजनीतिक प्रतीकवाद से अधिक महत्वपूर्ण हैं। नरासपोरा के ब्रेड विक्रेता फारूक अहमद नजर कहते थे कि मैं बिजली के लिए हर महीने 2,100 रुपये देता हू। जिब्रान डार मुझसे मिले और मदद का वादा किया - मैं किसी नए चेहरे को वोट दूंगा।

वडवान के एक अन्य मतदाता अब्दुल हमीद ने आरक्षण नीति पर अपनी निराशा व्यक्त की। उन्होंने रूहुल्लाह के चुनाव प्रचार अभियान से दूर रहने के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि मेरे पास उर्दू में एमफिल और पीएचडी की डिग्री है, लेकिन मुझे टाइपिस्ट के पद के लिए अस्वीकार कर दिया गया। मैं राजनीति से तंग आ चुका हू।

विभिन्न दलों का चुनावी विमर्श मुख्यतः टूटे वादों और पिछले गठबंधनों के इर्द-गिर्द घूमता रहा है। नेकां जहां पीडीपी पर भाजपा के साथ उसके पुराने संबंधों को लेकर निशाना साध रही है, वहीं पीडीपी और अन्य दल नेकां पर अपने 2024 के घोषणापत्र को पूरा न करने का आरोप लगा रहे हैं।

इमरान रजजा अंसारी (पीपुल्स कांफ्रेंस) और हकीम मोहम्मद यासीन (पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट) जैसे नेता, जिनका निर्वाचन क्षेत्र के कुछ हिस्सों में प्रभाव है, भी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। इस बीच, प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) और उससे अलग हुए न्याय एवं विकास समूह का कुछ हिस्सों में प्रभाव बना हुआ है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना रुख घोषित नहीं किया है।

बडगाम में मतदान की तैयारी के साथ, सभी की निगाहें रूहुल्लाह मेहदी के मूक समर्थकों पर टिकी हैं - एक ऐसा कारक जो नेकां की परंपरा और पीडीपी के पुनरुद्धार प्रयास के बीच इस कड़े मुकाबले वाले चुनाव में संतुलन को बदल सकता है।

