सिक्किम: भारी बारिश में फंसे 40 पर्यटकों को बीआरओ की टीम ने बचाया, परोसा गर्म खाना-सैलानियों के लिए खोली सड़क

Highlights सिक्किम ने बीआरओ की टीम ने 40 सैलानियों को बचाया है। ये सैलानी नाथुला पास के नजदीक फंसे हुए थे। इन्हें सुरक्षित बाहर निकाल कर गर्म खाना दिया गया और इनके लिए सड़कों को खोला गया है।

गंगटोक: सिक्किम में भारी बारिश के कारण फंसे 40 पर्यटकों को सोमवार को सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा बचाया गया है। ये पर्यकटक नाथुला पास के नजदीक फंसे हुए थे। जानकारी के अनुसार, फंसे हुए सैलानियों को बाहर निकालने के बाद उन्हें गर्म खाना परोसा गया और संगठन द्वारा उनके रूकने का भी इंतेजाम किया गया।

यही नहीं संगठन ने टीम की मदद से गंगटोक वाले रास्ते को भी खोला है जिससे इन पर्यटकों को गंगटोक में भेजा गया है। यह जानकारी मंगलवार को गुवाहाटी में डिफेंस पीआरओ द्वारा दी गई है। इससे पहले भी संगठन ने इसी तरह से फंसे हुए लोगों को बचाया था जब अप्रैल के शुरूआत में पूर्वी सिक्किम के कुल 350 पर्यटक एक जगह फंस गए थे।

बता दें कि नाथुला पास के नजदीक 40 पर्यटकों के फंसे होने की खबर मिलने पर बीआरओ के कर्मयोगियों ने बचाव अभियान चलाया था। इस अभियान में 40 सैलानियों को बचाया गया जिन्हें बीआरओ के प्रोजेक्ट स्वास्तिक के कर्मयोगियों द्वारा उन्हें एक सुरक्षित जगह में रखकर उन्हें खाना दिया गया था।

Assam | 40 tourists who were stranded near Nathula due to heavy rainfall were rescued by Border Roads Organisation (BRO). They were served hot meals and given shelter in the BRO detachments and were sent back to Gangtok after the road was opened by BRO: Defence PRO, Guwahati pic.twitter.com/XQLIYa9SC4