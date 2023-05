'नए संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करना स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है', बाबा रामदेव बोले

Highlights विपक्ष के द्वारा कार्यक्रम के बहिष्कार को लेकर रामदेव ने कहा कि उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए उन्होंने कहा, "यह (नए संसद भवन का उद्घाटन) देखने का एक ऐतिहासिक क्षण है कार्यक्रम के बहिष्कार को उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया

नई दिल्ली: योग गुरु रामदेव बाबा ने शनिवार को नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर चल रहे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नई संसद का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा। विपक्ष के द्वारा कार्यक्रम के बहिष्कार को लेकर रामदेव ने कहा कि उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।

इस दौरान बाबा रामदेव ने प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से भी अपील की कि उन्हें 28 मई को नई संसद भवन का घेराव के फैसले पर भी दोबारा सोचना चाहिए। उन्होंने कहा, "यह (नए संसद भवन का उद्घाटन) देखने का एक ऐतिहासिक क्षण है।

उन्होंने कहा, यह प्रत्येक नागरिक के लिए देश की एकता, अखंडता और संस्कृति के साथ-साथ लोकतंत्र का सम्मान और सम्मान करने का अवसर है।" विपक्ष के बहिष्कार को उन्होंने भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वालों का अपमान बताया।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में, "देश की आजादी के लिए पांच लाख से ज्यादा शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी और देश की आजादी के लिए अगर कोई जगह है तो वो सरकार है।" सरकार, और स्वतंत्रता सेनानी अगर कोई नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करता है तो यह लोकतंत्र का अपमान है।"

#WATCH | The new Parliament building is going to be inaugurated tomorrow. People who are trying to 'Gherao' the Parliament tomorrow should rethink this and the opposition parties who have decided to boycott the inaugural ceremony should reconsider their decision. I believe our… pic.twitter.com/ToMpZJrYnu