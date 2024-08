एयर इंडिया विमान में मिली बम की धमकी, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमपजेंसी का ऐलान; यात्री सुरक्षित

Highlights एयर इंडिया फ्लाइट में बम की धमकी से मचा हड़कंप केरल एयरपोर्ट पर हुई लैंडिंग सुरक्षित निकाले गए यात्री

Air India Bomb Threat: मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे रवाना हुए एयर इंडिया विमान को बम की धमकी मिलने के बाद आनन-फानन में तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैडिंग कराई गई है। गुरुवार को बम की सूचना मिलने के बाद अधिकारी सर्तक हो गए और एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई। फौरन प्लेन से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गौरतलब है कि फ्लाइट सुबह 8 बजे के आसपास हवाई अड्डे पर उतरी और उसे एक आइसोलेशन बे की ओर निर्देशित किया गया और यात्रियों को 8.44 बजे तक सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

विमान जब तिरुवनंतपुरम हवाईअड्डे के करीब पहुंचा तो पायलट को खतरे की सूचना सुबह 7.30 बजे के आसपास मिली। पीटीआई ने बताया कि विमान में 135 यात्री सवार थे और खतरे की उत्पत्ति और अन्य जानकारी के बारे में अधिक जानकारी अभी भी लंबित है।

A specific security alert was detected on Air India flight AI657 during cruise from Mumbai to Thiruvananthapuram on August 22. The flight has landed safely in Thiruvananthapuram and has been parked in a remote bay for the mandatory checks by security agencies. All passengers and… https://t.co/NJfLmsy29xpic.twitter.com/pQ7Yrt0Hjx