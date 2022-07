Board Result: आईसीएसई बोर्ड 17 जुलाई को 10वीं कक्षा के नतीजे की घोषित करेगा, जानें क्या है समय, ऐसे कर सकते हैं चेक

Highlights करियर्स पोर्टल, वेबसाइट और एसएमएस के जरिये नतीजों की घोषणा की जाएगी। सेमेस्टर एक, सेमेस्टर दो तथा प्रोजेक्ट (आंतरिक मूल्यांकन) के अंकों को जोड़ा गया है। अंतिम स्कोर के लिए पहले और दूसरे सेमेस्टर को समान ‘वेटेज’ दिया गया है।

नई दिल्लीः आईसीएसई बोर्ड 17 जुलाई को 10वीं कक्षा के नतीजे की घोषित करेगा। बोर्ड के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। बोर्ड के सचिव गेरी आराथून ने शनिवार को कहा कि अंतिम स्कोर के लिए पहले और दूसरे सेमेस्टर को समान ‘वेटेज’ दिया गया है।

उन्होंने कहा कि जो छात्र पहले या दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा और उनके परिणाम घोषित नहीं किये जाएंगे। भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद (सीआईएससीई) के मुख्य कार्यकारी और सचिव आराथून ने कहा, “आईसीएसई (कक्षा 10) 2022 परीक्षा के परिणाम रविवार 17 जुलाई को शाम पांच बजे घोषित किये जाएंगे।

काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने ICSE Class 10 Result 2022 के बारे में एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है। शाम 5 बजे जारी किया जाएगा। सीआईएससीई वेबसाइट के करियर पोर्टल और आईसीएसई के माध्यम से परिणाम घोषित होने के बाद परिणाम लिंक कल उपलब्ध कराया जाएगा।

