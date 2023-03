BJP's Vijay Sankalp Yatra: कांग्रेस अध्यक्ष के घर में भाजपा का विजय डंका बजा, पीएम मोदी ने कहा-भीड़ को देख नतीजा साफ, देखें वीडियो

Highlights हर कार्यकर्ता मेरा परम मित्र है, मेरा सहोदर है। सोशल मीडिया पर कल मैंने कर्नाटक का एक वीडियो देखा। कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर सकते, वो जनता जनार्दन का सम्मान क्या करेंगे?

BJP's Vijay Sankalp Yatra: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के देवागेरे में रोड शो किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। भीड़ को देख पीएम ने कहा कि यह नतीजा साफ दिखा रहा है कि डबल इंजन सरकार की धमाकेदार वापसी का निर्धारण कर्नाटक ने कर लिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावणगेरे में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर में भाजपा का विजय डंका बज गया। ये एक प्रकार से विजय संकल्प रैली का शुभ संकेत है कि विजय यात्रा आरंभ हो चुकी है। मोदी बेंगलुरु में एक जनसभा को संबोधित किया। कर्नाटक भाजपा का हर कार्यकर्ता, मेरे लिए मेरा एक मजबूत साथी है। यहां का हर कार्यकर्ता मेरा परम मित्र है, मेरा सहोदर है।

सोशल मीडिया पर कल मैंने कर्नाटक का एक वीडियो देखा। एक पार्टी के बड़े नेता, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारने का आनंद ले रहे थे। जो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर सकते, वो जनता जनार्दन का सम्मान क्या करेंगे?

भाजपा कर्नाटक को भारत के विकास की उभरती ताकत बनाना चाहती है जबकि कांग्रेस राज्य को अपने नेताओं के लिए एटीएम बनाना चाहती है। कर्नाटक ने अवसरवादी और स्वार्थी गठबंधन की सरकारों का लंबा दौर देखा है। ऐसी सरकारों से कर्नाटक को हमेशा नुकसान हुआ है इसलिए कर्नाटक के तेज विकास के लिए भाजपा की पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार बहुत जरूरी है।

Congress' people say 'Modi Teri Qabr Khudegi' but they don't know that the people of Karnataka have a dream which is 'Modi Tera Kamal Khilega': PM Modi addresses Vijaya Sankalp Yatre Maha Sangama#KarnatakaElections2023pic.twitter.com/2ZEMrbP0Tg