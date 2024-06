भाजपा के जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता नियुक्त, पीयूष गोयल की लेंगे जगह

Highlights नड्डा पहली बार 2012 में हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए थे 2014 में जब अमित शाह ने पार्टी के अध्यक्ष का पद संभाला तो उन्हें भाजपा के संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया इस साल अप्रैल में उन्हें गुजरात से राज्यसभा सांसद के रूप में चुना गया

नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता जेपी नड्डा को आज राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। नड्डा कैबिनेट में रसायन और उर्वरक विभाग भी संभालते हैं। केंद्रीय मंत्री सदन के नेता के रूप में पीयूष गोयल की जगह लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान, गोयल राज्यसभा में सदन के नेता थे। शपथ ग्रहण के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे, जिसे उन्होंने 2020 में वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संभाला था।

हालांकि, अब ऐसा प्रतीत होता है कि नड्डा भाजपा के शीर्ष संगठनात्मक नेता बने रहेंगे। पार्टी के नियमों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी किया जाता है जब 50 प्रतिशत राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो जाएं, जिसके लगभग छह महीने तक चलने की उम्मीद है। इसलिए, नए अध्यक्ष का चुनाव दिसंबर-जनवरी में हो सकता है।

Union Minister and BJP National President JP Nadda has been appointed as the Leader of the House of the Rajya Sabha.



