VIDEO: बीजेपी की हैदराबाद से उम्मीदवार माधवी लता ने 'मस्जिद पर तीर चलाने' वाले इशारे के लिए मांगी माफी

Highlights माधवी लता ने अपना एक विवादास्पद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद माफी मांगी कहा - वीडियो के कारण अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं माफी मांगना चाहूंगी वीडियो में वह रामनवमी जुलूस के दौरान एक मस्जिद पर प्रतीकात्मक रूप से तीर चलाते हुए देखी गई थीं

Kompella Madhavi Latha: तेलंगाना के हैदराबाद से भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार कोम्पेला माधवी लता ने गुरुवार को अपना एक विवादास्पद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद माफी मांगी, जिसमें वह रामनवमी जुलूस के दौरान एक मस्जिद पर प्रतीकात्मक रूप से तीर चलाते हुए देखी गई थीं।

लता ने एक्स पर एक पोस्ट में स्पष्ट किया कि प्रसारित वीडियो अधूरा है और इसका इस्तेमाल नकारात्मकता पैदा करने के लिए किया जा रहा है। किसी की भावनाएं आहत होने पर उन्होंने खेद जताया और कहा कि वह सभी लोगों का सम्मान करती हैं।

उन्होंने लिखा, “मेरे संज्ञान में आया है कि मेरा एक वीडियो मीडिया में नकारात्मकता पैदा करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि यह एक अधूरा वीडियो है और ऐसे वीडियो के कारण भी अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो मैं माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि मैं सभी व्यक्तियों का सम्मान करता हूं।“

It has come to my notice that one video of mine is being circulated in media to create negativity.



I would like to clarify that it’s an incomplete video and even because of such video if any one’s sentiments are hurt then I would like to apologise as I respect all individuals.