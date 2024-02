"भाजपा चाहेगी मैं भी जल्द ही उसके पास चली जाऊं क्योंकि...", महुआ मोइत्रा ने 'भ्रष्टाचार' के आरोपियों को पार्टी में शामिल किये जाने पर तंज कसते हुए कहा

Highlights महुआ मोइत्रा ने केंद्र में सत्ता की अगुवाई कर रही भाजपा पर भ्रष्टाचार को लेकर तीखा व्यंग्य किया है मोइत्रा ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा चाहती होगी कि मैं भी जल्द उसके पास चली जाऊं ये कितना दिलचस्प है कि भाजपा उन्हीं नेताओं को पकड़ रही है, जिन्हें वो 'भ्रष्टाचारी' कहती थी

कोलकाता: लोकसभा से 'कैश फॉर क्वेरी' आरोपों में निष्कासित की गईं तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने केंद्र में सत्ता की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार को लेकर बेहद तीखा व्यंग्य किया है।

बंगाल के कृष्णा नगर से लोकसभा की सांसद रहीं महुआ मोइत्रा ने कहा, "इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा यह चाहती होगी कि मैं भी जल्द से जल्द उसके पास चली जाऊं।"

समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार पूर्व लोकसभा सांसद मोइत्रा ने कहा कि भाजपा जिस तेजी से अन्य दलों के नेताओं को अपने यहां बुला रही है, इससे लगता है कि वो जल्द ही मुझे भी अपने पाले में करना चाहेगी।

अपने इय बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए मोइत्रा ने कहा कि ये कितना दिलचस्प है कि भाजपा दूसरे दलों उन्हीं नेताओं को पकड़ रही है, जिनकी वो 'भ्रष्टाचारी' के रूप में निंदा करती थी। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर किये पोस्ट में लिखा, "मेरा मतलब है कि इस तरह वे वे जल्द ही मुझे भी चाहेंगे। मुझे लगा कि रामलला ने 2024 में 400 सीटें तय कर दी हैं लेकिन उसके बाद भी बीजेपी उन्हीं नेताओं को क्यों पकड़ने के लिए बेताब है, जिन्हें वो हमेशा 'भ्रष्ट' कहकर निंदा करती थीं?"

I thought Ram Lalla had taken care of 400 seats in 2024. So why is BJP desperately grabbing at the very same netas they always denounced as “corrupt”?



I mean at this rate they’ll soon want me.