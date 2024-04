Yogi Adityanath Kairana Lok Sabha Election: 'पहले माफिया सिर चढ़कर बोलते थे, अब दंगा करना भूल गए हैं', कैराना से बोले योगी आदित्यनाथ

Highlights योगी आदित्यनाथ ने कहा, पीएम मोदी का मिशन है, वह हमारा मिशन है और जो मोदी का विजन है, वही हमारा विजन है बेटी के जन्म से लेकर वैवाहिक जीवन तक की योजना हमने बनाई है सहारनपुर को सांप्रदायिक आंदोलन का शहर और फतवों का केंद्र बना दिया गया

Yogi Adityanath Kairana Lok Sabha Election:लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा चुनावी सभा की जा रही हैं। इस कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैराना लोकसभा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि पहले माफिया सिर चढ़कर बोलते थे, अब दंगा करने वाले दंगा करना भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि जातिवाद की राजनीति का मतलब सिर्फ दंगों और कर्फ्यू को आमंत्रण है, विकास का बैरियर है, बहन बेटियों की सुरक्षा पर खतरा है।

#WATCH | Addressing a public meeting in Saharanpur, UP CM Yogi Adityanath says, "Chaudhary Charan Singh was the one who gave the farmers the due respect in Independent India, and to show the gratitude, PM Modi has given him the Bharat Ratna... Be it SP, BSP or Congress people… pic.twitter.com/affBHqhZc5