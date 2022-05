अखिलेश यादव के 'कहीं भी पत्थर रख दो, मंदिर बन गया' वाले बयान पर BJP ने साधा निशाना, कही ये बात

Highlights भाजपा नेता शहजाद पूनावाला अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि विवादित बातें कहकर अखिलेश यादव ने हिंदू आस्था का मजाक उड़ाया है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चल रहे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर विवाद पर दिए अपने बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भाजपा के निशाने पर हैं। दरअसल, उन्होंने हाल ही में कहा था कि हमारे हिंदू धर्म में यह है कि कहीं पर भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे तो मंदिर बन गया। ऐसे में अब भाजपा अखिलेश पर हमलावर होती हुई नजर आई। इसी क्रम में भाजपा नेता शहजाद पूनावाला अखिलेश पर निशाना साधते हुए नजर आए।

#WATCH | BJP leader Shehzad Poonawalla slams Samajwadi Party (SP) chief Akhilesh Yadav over the latter's remark 'just by placing a rock, a red flag under a pipal tree it becomes a temple.' pic.twitter.com/awr54SPO5V