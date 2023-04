महाराष्ट्र: बीजेपी-शिवसेना की सावरकर गौरव यात्रा रविवार से हो रही है शुरू, 6 अप्रैल को होगी समाप्त

Highlights सावरकर गौरव यात्रा पूरे महाराष्ट्र में आयोजित की जाएगी, जो 6 अप्रैल को समाप्त होगी। सावरकर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी के विरोध में भाजपा यात्रा का आयोजन किया गया है इस कार्यक्रम के तहत रैलियां मराठवाड़ा, उत्तरी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र, कोंकण और विदर्भ को पार करने वाले जिलों में होंगी

मुंबई: भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना संयुक्त रूप से रविवार को संभाजीनगर में 'सावरकर गौरव यात्रा' नाम से एक रैली का आयोजन करेंगे। सावरकर गौरव यात्रा पूरे महाराष्ट्र में आयोजित की जाएगी, जो 6 अप्रैल को समाप्त होगी। यात्रा हिंदू विचारक के नाम पर सिटी स्क्वायर से शुरू होगी और शहर में अहिल्याबाई होल्कर मार्ग पर समाप्त होगी। संयोग से, महाविकास अघाड़ी द्वारा रविवार शाम को भी अपनी रैली के लिए चुने गए स्थान से सिर्फ एक किमी दूर है।

विनायक दामोदर सावरकर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी के विरोध में भाजपा यात्रा का आयोजन किया गया है। संभाजीनगर रैली में भाजपा और शिवसेना का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थानीय निर्वाचित विधायक शामिल होंगे। रैली में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड और राज्य के सहकारिता मंत्री अतुल सावे भी हिस्सा लेंगे।

इस कार्यक्रम के तहत रैलियां मराठवाड़ा, उत्तरी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र, कोंकण और विदर्भ को पार करने वाले जिलों में होंगी। प्रत्येक स्थानीय इकाई अपने-अपने लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में रैलियों का आयोजन करेगी। इसका लक्ष्य 48 लोकसभा और 288 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करना है।

Calling all patriots to join the ‘Savarkar Gaurav Yatra’ on April 03 in Kandivali West, & pay tribute to the valiant leader who sacrificed his life for our country's freedom. Let's walk in his footsteps and keep his ideals alive! @Dev_Fadnavis@cbawankule@ShelarAshishpic.twitter.com/y6G9bmUILf