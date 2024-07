VIDEO: 'हम डरपोक नहीं हैं, काफिर नहीं हैं', भाजपा ने ममता बनर्जी का वीडियो शेयर किया, कहा- वह गैर-मुसलमानों को कायर मानती हैं

Highlights अमित मालवीय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर ममता बनर्जी के भाषण की एक छोटी सी क्लिप शेयर की जिसमें उन्होंने दावा किया कि वह पश्चिम बंगाल का इस्लामीकरण चाहती हैं मालवीय ने बनर्जी पर राज्य में गैर-मुसलमानों के खिलाफ दुर्व्यवहार का समर्थन करने का भी आरोप लगाया

कोलकाता: भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने रविवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक सार्वजनिक रैली में दिए गए भाषण को लेकर आलोचना की। अमित मालवीय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर ममता बनर्जी के भाषण की एक छोटी सी क्लिप शेयर की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वह पश्चिम बंगाल का इस्लामीकरण चाहती हैं। उन्होंने कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम पर भी हमला किया और दावा किया कि उन्होंने सभी को इस्लाम में परिवर्तित करने का खुला आह्वान किया।

मालवीय ने ममता बनर्जी पर राज्य में गैर-मुसलमानों के खिलाफ दुर्व्यवहार का समर्थन करने का भी आरोप लगाया। वीडियो में ममता बनर्जी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "हम डरपोक नहीं हैं, हम काफिर नहीं हैं।" हालांकि, अमित मालवीय द्वारा शेयर किए गए वीडियो केवल 11 सेकंड का है।

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भाजपा समर्थकों द्वारा खूब शेयर किया जा रहा है और ममता बनर्जी की इस टिप्पणी के लिए आलोचना की जा रही है। भाजपा का दावा है कि ममता बनर्जी यह दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि काफिर या गैर-मुस्लिम कायर हैं। वे यह भी कह रहे हैं कि टीएमसी की हरकतें पश्चिम बंगाल के सामाजिक सौहार्द को चुनौती दे रही हैं।

अमित मालवीय ने अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए कहा, "बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज एक सार्वजनिक रैली में घोषणा की, 'वह काफिर नहीं हैं।' वह काफिरों को 'दरपोक' या कायरों के बराबर मानती हैं। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के साथ, जिन्होंने हाल ही में सभी को इस्लाम में परिवर्तित करने का खुला आह्वान किया था, ममता बनर्जी गैर-मुस्लिमों के खिलाफ दुर्व्यवहार का बेशर्मी से समर्थन करती हैं..."

Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, in a public rally today, declares, "She is not a Kafir".



She equates Kafirs to being "darpok" or cowards. With Kolkata Mayor Firhad Hakim by her side, who recently gave an open call to convert everyone to Islam, Mamata Banerjee unabashedly… pic.twitter.com/js0XQtDS1j